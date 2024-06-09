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الأحد، 09-06-2024 11:00 ص

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غرب روسيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة بإسقاط مسيرة واحد فوق مقاطعة بريانسك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال ليلة السبت 25 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وروستوف وتولا وبريانسك وأستراخان وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار.

 




 

 


 

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