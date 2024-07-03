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الأربعاء، 03-07-2024 08:19 ص

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مقاطعات

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء إسقاط 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية وتدمير زورقين أوكرانيين مسيرين في البحر الأسود.

وجاء في البيان: "إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود و4 فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة فوق أراضي موسكو".

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فضلا عن ذلك قالت الوزارة في البيان، إن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت خلال الليلة الماضية زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو نوفوروسيسك.

تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

 




 

 


 

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