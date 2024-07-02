الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وبيلغورود والقرم

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات على الأراضي الروسية".



وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت أربع مسيرات فوق أراضي بريانسك، وأربع مسيرات فوق بيلغورود وثلاث مسيرات فوق أراضي القرم".



تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.



بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.