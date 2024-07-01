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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

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الإثنين، 01-07-2024 08:35 ص

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك وبريانسك وبيلغورود.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 18 مسيرة فوق أراضي بريانسك، 9 مسيرات فوق كورسك، و9 مسيرات فوق أراضي منطقة بيلغورود".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبعض المناطق في العمق الروسي، بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 




 

 


 

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