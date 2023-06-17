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السبت، 17-06-2023 02:51 م

الدفاع الروسية تعلن استهداف أحد مراكز صنع القرار للجيش الأوكراني

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وجهت أمس الجمعة في 16 يونيو ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، على أحد مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، إن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة الموقع المستهدف دون ذكر تفاصيل عن طبيعته.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الني تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

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- صد 6 هجمات أوكرانية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو هناك أكثر من 235 جنديا و4 دبابات وعدد من المدرعات الأخرى ومدفع M777 أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر "دي-20".

 

- صد 7 هجمات على محور دونيتسك، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 340 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدرعات ومدفعي هاوتزر "دي-30".


- تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، ونحو 50 جنديا على محور كراسني ليمان و40 جنديا على محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 4 مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" وعدد من مدافع الهاوتزر والمدرعات على المحاور المذكورة.


- إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق.


- إصابة محطتي رادار من طراز "بي-18" ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في دونيتسك وخيرسون.


- استهداف مركز قيادة ومراقبة لكتيبة من لواء 95 اقتحام جوي في دونيتسك.


- إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في دونيتسك، واعتراض 6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، إضافة إلى تدمير 16 طائرة أوكرانية بدون طيار.


مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 444 طائرة، و239 مروحية، و4668 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10047 دبابة ومدرعة أخرى، و1121 راجمة صواريخ، و5141 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10996 مركبة عسكرية خاصة.

 

RT

 




 

 


 

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