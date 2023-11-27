الدفاع الروسية تعلن القضاء على 595 عسكريا وإسقاط 21 مسيرة أوكرانية

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

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على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا.



على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 110 عسكريين.

