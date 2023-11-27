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الإثنين، 27-11-2023 04:22 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 595 عسكريا وإسقاط 21 مسيرة أوكرانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

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على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا.


على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 110 عسكريين.


 




 

 


 

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