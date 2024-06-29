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السبت، 29-06-2024 03:03 م

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تحرير بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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مجموعة قوات "المركز" الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.


مجموعة قوات "الغرب" الروسية تحيد نحو 500 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة.


مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تدمر 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.


مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 100 جندي.

 




 

 


 

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