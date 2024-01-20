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السبت، 20-01-2024 04:38 م

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 910 عسكريين أوكرانيين وإسقاط 20 مسيرة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 910 عسكريين بين قتيل وجريح، وإسقاط 20 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:


- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 10 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا.


- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.


- على محور دونيتسك تم صد 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 320 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية.


- على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 95 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.


- على محور زابوروجيه تم تحييد 30 عسكريا بين قتيل وجريح.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.
دمرت قواتنا محطة رادار IRIS-T ألمانية.


- أسقطت دفاعاتنا صاروخ HIMARS أمريكيا.


- إسقاط 20 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون. 


RT

 




 

 


 

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