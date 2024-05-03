الدفاع الروسية تعلن تحييد 1220 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة "أبرامز"

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي شملت 1220 جنديا وعددا كبيرا من المعدات، بينها دبابة "أبرامز" ونظام IRIS-T للدفاع الجوي.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

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- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك، فيما خسر العدو ما يصل إلى 355 عسكريا.



- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 340 جنديا.



- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 10 هجمات مضادة، وشملت خسائر الجيش الأوكراني نحو 360 عسكريا ودبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومعدات أخرى.



- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 3 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 135 عسكريا.



- أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها تجمعات للقوات المعادية في مقاطعة خيرسون، وخسر العدو هناك نحو 30 عسكريا.



- تدمير رادار إضاءة وتوجيه تابع لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أس-300 بي تي"، وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T ألمانية الصنع.



- ضرب مستودع النفط "بالوفنويه" الذي استخدم لإمداد الوحدات العسكرية الأوكرانية بالوقود.



- إسقاط 40 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 3 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع.

RT