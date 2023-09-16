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السبت، 16-09-2023 10:22 ص

الدفاع الروسية تعلن تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تزويد قاذفات "تو-160" الاستراتيجية بصواريخ مجنحة جديدة من طراز "خا-بي-دي"، يصل مداها إلى أكثر من 6.5 ألف كم.

وعرّف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مطار كنيفيتشي بمدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على قاذفة "تو-160" مزودة بالصواريخ الجديدة.

وقال قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرغي كوبيلاش، في شرح لشويغو وكيم عن الطائرة وصواريخها الجديدة: "هذه صواريخ "خا-بي دي" يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر".

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وكانت قاذفات "تو-160" قبل ذلك تستخدم صواريخ مجنحة من طراز "خا-101" التي يبلغ مداها نحو 5500 كيلومتر.

 

RT

 




 

 


 

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