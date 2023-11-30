الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال يوم

الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 750 عسكريا على محاور القتال الأساسية خلال آخر 24 ساعة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:



صد هجومين على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 45 جنديا

صد هجوم على محور كراسني ليمان وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 250 عسكريا.



صد هجومين على محور دونيتسك وخسائر العدو قاربت 270 جنديا

تدمير محطة رادار مضادة للبطارية من طراز AN/TPQ-37 أمريكية الصنع في دونيتسك.



على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري

صد ثلاث هجمات في منطقة قرية فيربوفويه على محور زابوروجيه وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 جنديا بين قتيل وجريح



