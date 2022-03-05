الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مواقع للجيش الروسي تعرضت للقصف بعد فتح ممرات إنسانية في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا، كما تم تفجير منزل سكني.



وبحسب ما نقله موقع روسيا اليوم، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت: "تم إطلاق نيران المدفعية على مواقع القوات المسلحة الروسية في الساعة 10:08 صباحا من اليوم السبت من مدينة ماريوبول، كما تم إطلاق نار متواصل من فولنوفاخا من الساعة 10:11 إلى 10:21 صباح اليوم".

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