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الإثنين، 03-04-2023 10:22 ص

الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 20 عنصرا أوكرانيا في خيرسون

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 20 عنصرا قوميا متطرفا أوكرانيا جراء قصف وحدات المدفعية التابعة للقوات الروسية لأحد معاقل الجيش الأوكراني بالقرب من خيرسون.

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أعلن عن ذلك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية رومان كودريان في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية. وتابع كودريان: "في اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة (دنيبر) أضرارا نارية أثناء قتال مضاد للبطاريات في إحدى نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعناصر القومية المتطرفة الأوكرانية، فيما بلغت خسائر العدو البشرية أكثر من 20 قتيلا، علاوة على تدمير مدفع هاوتزر (غفوزديكا) 2S1 وحظيرة للتخزين المؤقت للأسلحة والمعدات العسكرية تابعة للواء رقم 124 التابع للدفاع الإقليمي الأوكراني".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم أمس عن تصفية نحو 400 مسلح ومرتزق أوكراني وإحباط 8 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية على جميع المحاور من الجبهة، فيما أكد مصدر وزارة الدفاع مقتل 15 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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