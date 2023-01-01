الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 01:58 م

الدفاع الروسية: 8 مناورات دولية ستقام في ساحات التدريب العسكرية الروسية عام 2023

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الوكيل الاخباري- قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن القوات البرية بالجيش الروسي ستشارك  في ثماني مناورات دولية في ساحات التدريب العسكرية الروسية في عام 2023.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم 8 مناورات عسكرية دولية على ساحات التدريب العسكرية الروسية عام 2023، وهي: المناورات الروسية – الهندية  "إيندرا -2023"، التدريبات المشتركة للقيادات والأركان العسكرية لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام - 2023"، المناورات العسكرية الروسية - اللاوسية المشتركة ، المناورات العسكرية الروسية – الباكستانية المشتركة "الصداقة -2023"، المناورات العسكرية الروسية - الجزائرية المشتركة، مناورات مشتركة لوحدات قوات الرد السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى "الحدود-2023"، التدريبات الروسية المنغولية المشتركة "سيلينجا 2023"، والمناورات العسكرية الروسية -الفيتنامية المشتركة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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