الدفاع السعودية : تدمير هدف جوي معاد أطلق نحو مدينة جدة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت "هدفا جويا معاديا" أطلق تجاه مدينة جدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الأربعاء، أن قواته أحبطت هجوما جديدا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.



لقي حوالي 130 ألف شخص، مصرعهم بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر : روسيا اليوم

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