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الأحد، 14-07-2024 10:53 ص

الدفاع الصينية: الدوريات الصينية الروسية في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد طرف ثالث

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الدوريات البحرية الصينية الروسية المشتركة في المحيط الهادئ ليست موجهة ضد طرف ثالث.

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وجاء في بيان الوزارة: "وفقا للخطة السنوية والاتفاقيات بين الصين وروسيا، بدأت التشكيلات البحرية الصينية والروسية مؤخرا الدورية البحرية المشتركة الرابعة في مياه الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ".

 

وأضاف: "هذه الإجراءات ليست موجهة ضد أطراف ثالثة ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن".

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أجرت طواقم فرقاطة "سوفيرشيني" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي وسفن بحرية صينية تدريبا على تفتيش السفن في بحر الفلبين في إطار التعاون الروسي الصيني بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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