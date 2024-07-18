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الخميس، 18-07-2024 08:02 ص

الدفاع الصينية تعلق على المناورات البحرية المشتركة مع روسيا

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الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها أن المناورات البحرية الروسية الصينية "التعاون البحري-2024" عززت التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة بين أسطولي البلدين.

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وجاء في بيان الوزارة: "هذه المناورات المشتركة عززت التبادل المهني والتفاهم المتبادل والثقة المتبادلة بين القوات البحرية الصينية والروسية".

 

كما أشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أن المناورات أصبحت المنصة الرئيسية للتعاون بين القوات البحرية للبلدين، وبفضلها يتم تعزيز قدرات الجانبين على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات الأمنية بشكل مستمر.

كان هدف مناورات "التعاون البحري-2024" هو الرد المشترك على التهديدات للأمن البحري.

وفي 17 يوليو، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدة البحرية المشتركة تضم الطرادين "غرومكي" و"ريزكي" التابعين لأسطول المحيط الهادئ الروسي، والمدمرة "ينتشوان" والفرقاطتين "دالي" و"هنغشوي" إضافة إلى سفينة نقل الإمدادات "ويشانهو" التابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، تنطلق اليوم من الميناء الصيني لإجراء المرحلة البحرية من التمرين.

 




 

 


 

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