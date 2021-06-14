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الإثنين، 14-06-2021 04:02 م

الدنمارك.. استدعاء السفير الروسي احتجاجا على انتهاك مجالها الجوي

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الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الاثنين، السفير الروسي في كوبنهاغن إلى مقر الوزارة، على خلفية مزاعم بأن طائرات حربية روسية انتهكت المجال الجوي للدنمارك يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، إن "انتهاك المقاتلات الروسية للمجال الجوي الدنماركي مرتين هو انتهاك خطير وغير مقبول وينتهك القوانين الدولية".

وأوضح بيان للخارجية الدنماركية أنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية، الذي سيحضر قمة الناتو في بروكسل، اليوم الاثنين، الحادث مع زملائه من دول الحلف.

وجاءت هذه الخطوة بعد زعم وزارة الدفاع الدنماركية في وقت سابق، أن مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد مرتين خلال يوم واحد.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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