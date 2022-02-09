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الأربعاء، 09-02-2022 09:05 م

الدنمارك تعلن جاهزيتها لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، اليوم الأربعاء، إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك مجال الدفاع الإلكتروني.

وبحسب وكالة "أوكران فورم" للأنباء، أكدت فريدريكسن في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قبل محادثاتهما في برلين، أن الحكومة الدنماركية أخبرت أوكرانيا أنها تريد تقديم مساعدة مباشرة ، بما في ذلك المساعدة الإنسانية وربما على المستوى العسكري أيضًاً.

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