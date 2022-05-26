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الخميس، 26-05-2022 07:13 ص

الدنمارك .. مصنّعو لقاح جدري القرود يؤكدون توفر كمية كافية

لقاح ج


الوكيل الإخباري - استبعدت الشركة المصنعة للقاح المضاد لجدري القرود «إيفانيكس» حدوث نقص في كمية اللقاحات مع التفشي الحالي للمرض. 

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وقال رولف ساس سورينسن المتحدث باسم شركة بافاريان نورديك الدنماركية الألمانية، أمس: «نعتقد أنه بإمكاننا تلبية الطلب العالمي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات في مرافق الإنتاج لدينا».


ويقع المقر الرئيس للشركة في الدنمارك، التي يتم فيها الإنتاج أيضاً، ومع ذلك فإن تطوير لقاح النواقل الفيروسية يتم في المقر الألماني للشركة بمدينة مارتينسريد بالقرب من ميونخ. وقال سورينسن إنه من الممكن في الوقت الراهن إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في العام.


وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن أن بلاده طلبت «ما يصل إلى 400 جرعة» من اللقاح.


في الرباط، أكدت وزارة الصحة المغربية أمس، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بـ«جدري القردة» حتى الآن، وذلك بعد ظهور نتائج سلبية لاختبارات أجريت على ثلاثة أشخاص كان يشتبه في إصابتهم.


وفيما يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، خصوصاً في أوروبا، أكّدت منظمة الصحة العالمية وجود وضع «غير نمطي»، لكنها اعتبرت أنه يمكن «وقف» انتقال العدوى بين البشر. وتمّ تأكيد حوالي مئة إصابة حتى الآن في عشرات الدول.


وقالت بريجيت بورجينيون وزيرة الصحة الفرنسية، أمس، إن عدد الحالات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى خمس من ثلاث سُجلت في وقت سابق من الأسبوع.


وأعلنت السلطات الصحية في كندا أنها رصدت عشر إصابات جديدة الثلاثاء، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15، متوقعة تسجيل مزيد من الحالات في مقاطعات أخرى.

 

البيان


 




 

 


 

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