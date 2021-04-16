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الجمعة، 16-04-2021 10:27 م

الدولية للهجرة : 40 شخصا على الأقل غرقوا في تحطم سفينة قبالة سواحل تونس

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الوكيل الاخباري -  أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن حزنهما الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن غرق سفينة قبالة سواحل سيدي منصور جنوب شرق تونس مساء أمس.
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وبحسب بيان مشترك صادر عن المنظمتين الأممي تين الجمعة، نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، تم حتى الآن انتشال جثث 41 شخصا من بينهم طفل واحد على الأقل.

ووفقا لتقارير الفرق المحلية التابعة للمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، تم إنقاذ ثلاثة ناجين من قبل خفر السواحل الوطني التونسي.

ولا تزال جهود البحث جارية يوم الجمعة. وبناءً على المعلومات الأولية، كان جميع الذين لقوا حتفهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

 




 

 


 

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