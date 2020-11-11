الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إنه "بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينعي الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء".



وأوضحت الوكالة أن الأمير الراحل "انتقل إلى رحمة الله صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة".



وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.



وأمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا في البلاد، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من الخميس.

المصدر : سكاي نيوز

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