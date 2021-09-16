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الخميس، 16-09-2021 01:40 م

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

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الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

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ونشر الديوان الملكي تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان بمدينة الدمام، حسب "وكالة الأنباء السعودية".

 



ودعا الديوان الملكي السعودي في بيانه المنشور، أن يتغمد الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

 

 المصدر : سبوتنك

 

 

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