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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 11-06-2024 02:09 م

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

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الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

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وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الثلاثاء: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".


وأضاف البيان: "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 5/12/1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".


وختم: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ٌRT

 




 

 


 

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