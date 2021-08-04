الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انفجار_مرفأ_بيروت وذلك مع الذكرى السنوية للانفجار والتي تصادف اليوم الأربعاء الموافق 4 آب .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صورا للانفجار، معبرين عن مدى حزنهم إثر الحادثة التي هزت لبنان وإثارة الرأي العام على الصعيد اللبناني والإقليمي.



وكان قد أدى الانفجار إلى وفاة 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.



تذكروا انو مرّت سنة و ما حدا تحرّك

تذكروا انو ٥ ايام التحقيق صاروا ٣٦٥ يوم

تذكروا انو على الساعة ١٠ قررت السلطة توقف تفتيش عن العالم المفقودة تحت الردام ….#انفجار_مرفأ_بيروت ٤ آبتذكروا انو مرّت سنة و ما حدا تحرّكتذكروا انو ٥ ايام التحقيق صاروا ٣٦٥ يومتذكروا انو على الساعة ١٠ قررت السلطة توقف تفتيش عن العالم المفقودة تحت الردام …. #٤_آب August 4, 2021



كان يوم مؤلم ..فاتت سنه على ابشع يوم

ربنا يكون معك يا لبنان 🇱🇧pic.twitter.com/ME4XygPNnM قلبي معاك يا لبنان 😢💔كان يوم مؤلم ..فاتت سنه على ابشع يومربنا يكون معك يا لبنان 🇱🇧 #انفجار_مرفأ_بيروت August 4, 2021

#انفجار_مرفا_بيروت



ستكتشف لاحقاً ، أن الأخطاء تعلمك أكثر من النصائح . ستكتشف لاحقاً ، أن الأخطاء تعلمك أكثر من النصائح . August 4, 2021