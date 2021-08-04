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الأربعاء، 04-08-2021 01:46 م

الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تتصدر تويتر

بيروت


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انفجار_مرفأ_بيروت وذلك مع الذكرى السنوية للانفجار والتي تصادف اليوم الأربعاء الموافق 4 آب .

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صورا للانفجار، معبرين عن مدى حزنهم إثر الحادثة التي هزت لبنان وإثارة الرأي العام على الصعيد اللبناني والإقليمي. 


وكان قد أدى الانفجار إلى وفاة 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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