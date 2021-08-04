الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت تتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انفجار_مرفأ_بيروت وذلك مع الذكرى السنوية للانفجار والتي تصادف اليوم الأربعاء الموافق 4 آب .
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صورا للانفجار، معبرين عن مدى حزنهم إثر الحادثة التي هزت لبنان وإثارة الرأي العام على الصعيد اللبناني والإقليمي.
وكان قد أدى الانفجار إلى وفاة 214 شخصا، وإصابة 6500 بجروح، عوضا عن تشريد 300 ألف نسمة لفترة مؤقتة، وتضرر 73000 شقة سكنية.
٤ آب— رؤى (@RouaaTl19) August 4, 2021
تذكروا انو مرّت سنة و ما حدا تحرّك
تذكروا انو ٥ ايام التحقيق صاروا ٣٦٥ يوم
تذكروا انو على الساعة ١٠ قررت السلطة توقف تفتيش عن العالم المفقودة تحت الردام ….#٤_آب #انفجار_مرفأ_بيروت
في حقد وسع المدى #انفجار_مرفأ_بيروت— mohammad hammoud (@m7amad7ammoud) August 4, 2021
قلبي معاك يا لبنان 😢💔— F A Y H A A 🇱🇾🌷👑 (@FayhaaElissaian) August 4, 2021
كان يوم مؤلم ..فاتت سنه على ابشع يوم
ربنا يكون معك يا لبنان 🇱🇧#انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/ME4XygPNnM
بالسنوية الأولى لـ #انفجار_مرفا_بيروت .. ما في كلام في فعل— Mohammad Al Hasan Jaber (@MohammadHJaber) August 4, 2021
وإن سألوك عن بيروت، قل لهم: نجا من مات، ومات من نجا (منقول) @zeina_salami #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/mbxFpxAF6T— Rima Chlone (@rimachlone2) August 4, 2021
#انفجار_مرفا_بيروت— بو صالح (@Al_3wely) August 4, 2021
ستكتشف لاحقاً ، أن الأخطاء تعلمك أكثر من النصائح .
لو إستطاعت الدموع أن تُعيد شيئاً— rita alkhatib (@ritaalkhatib1) August 4, 2021
لـ أعادت نفسِها إلى العيونَ ..#انفجار_مرفأ_بيروت #لن_ننسى_٤_آب 💔
مرءت سنة وكأنو مبارح💔— W 💕 (@itswajj) August 4, 2021
في حدن ببكيه بلدو ؟
- ايي نحنا بكانا لبنان 💔
الله يرحم كل الشهدا ويرجع لبنان الحلو أحسن من أول ♥️🇱🇧
الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/Afgcx9UUWK
"بيوتنا أصبحت مقابرنا" #انفجار_مرفأ_بيروت— yaseen 🇱🇧 (@yallasuji) August 4, 2021
سنة يا بيروت 💔🥀#انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/3XEeiEmlYg— Stars - نُجوم✨ (@Topstars111) August 4, 2021