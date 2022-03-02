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الأربعاء، 02-03-2022 04:01 م

الرئاسة الأوكرانية: الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا تعقد مساء اليوم

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الوكيل الإخباري-أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.

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ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مستشار مكتب الرئاسة ألكسي أريستوفيتش، قوله إن "المفاوضات ستجرى الليلة. هذه ستكون الجولة الثانية. أعتقد أن كل شيء سيبقى كما هو. لن يتغير شيء. وسنؤكد على مواقفنا".

وأضاف أن الوفد الأوكراني في كامل هيئته سيحضر المفاوضات.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الوفد الروسي سينتظر المفاوضين الأوكرانيين في مكان المفاوضات اليوم الأربعاء.


وردا على سؤال حول مدى احتمالية تحقيق الحد الأدنى من النجاح في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لن أقدم مثل هذه التوقعات، فأنا لا أمتلك موهبة التنبؤ".


وتابع: "دعونا نأمل أن يحدث ذلك. سيكون وفدنا على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات في المساء".


وجرت الجولة الأولى من  المفاوضات، في يوم 28 فبراير/شباط الماضي، في بيلاروسيا، ووفقا للجانبين لم يتحقق خلالها أي تقدم يذكر.

سبوتنيك

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