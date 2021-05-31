الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 02:36 م

الرئاسة التركية: أردوغان يزور أذربيجان يوم 14 يونيو

اور


الوكيل الإخباري - يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى أذربيجان في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 يونيو/ حزيران المقبل.

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وأفادت إدارة الرئيس التركي، في رسالة إلى وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "سيزور رئيسنا بلجيكا يومي 13 و14 يونيو وأذربيجان يومي 14 و16 يونيو".


وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة ريا نوفوستي إن أردوغان سيزور باكو في 15 يونيو، ومن المتوقع أن يزور مدينة شوشا في قره باغ في اليوم التالي.


وبحسبه، خلال زيارة الرئيس التركي إلى شوشا، من المتوقع أن يشارك في حفل وضع أساس لتشييد مدرسة في المدينة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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