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الإثنين، 26-07-2021 11:32 ص

الرئاسة التركية تدين تعليق الديمقراطية في تونس

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الوكيل الإخباري- أعربت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عن استنكارها لـ " تعليق العملية الديمقراطية في تونس"، جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".

وأضاف قالن " ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".

وشهدت المدن التونسية، يوم أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"، التي تمثل الأغلبية في البرلمان.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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