الرئاسة التركية: مباحثات بين أردوغان وبوتين الأحد

الوكيل الإخباري-أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد، بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، السبت، حول الحرب الدائرة في أوكرانيا، وذلك عقب فعالية أقيمت في مركز أتاتورك الثقافي بالعاصمة إسطنبول.



وأشار قالن إلى إجراء أردوغان الجمعة محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع كل من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وتابع: "واليوم ستستمر هذه المحادثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء كندا، وغدا أيضا سيجري محادثة مع السيد بوتين".

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