الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـقصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب

الوكيل الإخباري-أعلنت الرئاسة الجزائرية عن مقتل ثلاثة جزائريين "بطريقة جبانة" ما وصفته بـ"بقصف مغربي همجي" على بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

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وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".



وأشار البيان الى أن "عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الصحراء الغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة".



وتابع بيان الرئاسة "الاغتيال الجبان تزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية".



روسيا اليوم

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