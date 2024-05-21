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الثلاثاء، 21-05-2024 11:06 ص

الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بمرض "اللوكيميا"

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض اللوكيميا المعروف أيضًا بـ"لوكيميا".

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وقالت الرئاسة في بيان: "بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض اللوكيميا".


وأفادت بأن "السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".


وكالة الأنباء السورية

 




 

 


 

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