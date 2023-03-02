الرئيس الأذربيجاني: العالم يشهد أخطر مواجهة بين الشرق والغرب

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن العالم بأسره يشهد أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة.



وقال علييف، خلال كلمة ألقاها في قمة مجموعة الاتصال التابعة لحركة عدم الانحياز، التي انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الأذربيجانية باكو: "النظام العالمي الجديد في طور التحول، يشهد العالم كله الآن أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة. وعواقب هذه المواجهة ملموسة بالنسبة لبقية العالم".

اضافة اعلان



يشار إلى أنه في عام 2011 أصبحت أذربيجان عضوا كامل العضوية في حركة عدم الانحياز، وفي عام 2019 تولت رئاسة المنظمة، والتي تستمر حتى مارس العام الجاري.



وحركة عدم الانحياز هي تجمع دولي تأسست في سبتمبر عام 1961، تضم 120 دولة، و10 منظمات دولية تتمتع بصفة مراقب، وتعتمد سياستها الخارجية على عدم المشاركة في التكتلات والتجمعات العسكرية والسياسية.

RT