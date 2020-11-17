الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

وزارة العمل تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي لتسجيل حالات كورونا

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

العراق: 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

اعلان صادر عن وزارة العمل




الثلاثاء، 17-11-2020 06:46 ص

وسط احتجاجات واسعة تشهدها البلاد

الرئيس الأرمني يدعو إلى إجــراء انتخابات برلمانية مبكرة

ارمن
الرئيس الأرمني أرمين ساركسيان


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأرمني أرمين ساركسيان أنه لا بد من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، داعيا لتسليم الحكم إلى حكومة وفاق وطني حتى إجراء الانتخابات.

اضافة اعلان

وقال الرئيس في بيان له، نشر على موقعه الرسمي، الاثنين، إنه "نظرا للوضع الراهن وضرورة الخروج منه بكرامة والإصغاء إلى مطالب المجتمع، من الواضح أنه من أجل حماية البلاد من الاضطرابات، ستكون الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) لا مفر منها".


ودعا ساركسيان الحكومة الحالية لوضع خارطة طريق تتضمن جدولا زمنيا لإطلاق الإجراءات الدستورية التي ستسمح بإجراء الانتخابات المبكرة.

يذكر أن أرمينيا تشهد احتجاجات واسعة، تطالب باستقالة حكومة نيكول باشينيان في أعقاب توقيعه اتفاقا حول وقف العمليات القتالية في منطقة كاراباخ، اعتبرته قوى المعارضة "خيانة" لمصالح البلاد.


وينص الاتفاق الذي وقعت عليه روسيا وأرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار اعتبارا من 10 نوفمبر ونشر قوات حفظ سلام روسية عند خط التماس.


كما يقضي الاتفاق باحتفاظ قوات الطرفين المتنازعين على المواقع التي كانت فيها في 10 نوفمبر وتسليم أرمينيا بعض المناطق المتاخمة لكاراباخ إلى أذربيجان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها من أفغانستان والعراق قريباً

image (2)

زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة ساحل سومطرة في اندونيسيا

5fb2ad5242360407fc6c02df

الرئيس الروسي يوجه بإنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

1-1393404

روسيا تنقل قاذفات صواريخ إلى كاراباخ

1-1393398

الاعصار أيوتا المدمّر يبدأ باجتياح نيكاراغوا

1202019192028892

الأمم المتحدة تطلق عملية توحيد حرس المنشآت النفطية في ليبيا

أخبار متعلقة
534a9ee76d018ea11e20c13d0783e80a_239

استنفار أمني في ظل الانتخابات البرلمانية بمصر

ترامب وبايدن

كلمة مرتقبة لبايدن مساء الجمعة

5DEAEC53-E705-4A26-BF5A-A22CC461FE96.

حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي بايدن

1046689230_0_0_3383_1830_1000x541_80_0_0_3f31f8a1696cbb8af6ae0cf3f1edffa6

جو بايدن يقلّص الفارق في الانتخابات ويتقدم

5fa3fc1a4c59b737311ae211

خبير: رفض ترامب الاعتراف بفوز بايدن قد يؤدي إلى تصاعد العنف في البلاد

GettyImages-1256159689

جو بايدن على اعتاب البيت الابيض وولاية واحدة تحسم الرئاسة