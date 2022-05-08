الرئيس الأوكراني في ذكرى يوم النصر: الشر قد عاد

الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الشر عاد إلى أوكرانيا وذلك في خطاب مؤثر ألقاه في يوم النصر الذي تحتفل فيه أوروبا بذكرى استسلام ألمانيا الرسمي للحلفاء في الحرب العالمية الثانية.



وأشار، في رسالة بالفيديو، إلى أن الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب انتهت في 24 فبراير عندما اجتاحت القوات الروسية بلاده.

وأضاف: "لقد عاد الشر. مرة أخرى! بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه".

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لكنه قال إن أوكرانيا وحلفاءها سيفوزون، مضيفا: "لا يفلت شر من المسؤولية ولا يختبئ في قبو".



وقضى الزعيم النازي أدولف هتلر آخر أيامه في قبو تحت الأرض في برلين، حيث انتحر في الأيام الأخيرة من الحرب.



وتصف موسكو تحركاتها منذ 24 فبراير بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين ومن القومية المعادية لروسيا التي تقول إن الغرب يغذيها.

سكاي نيوز

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