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السبت، 29-01-2022 11:59 ص

الرئيس الأوكراني : كفى حديثا عن غزو روسي لبلادنا فهذا يزعزع استقرارنا

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الوكيل الإخباري-ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.

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وحسب تصريحات نقلتها بي بي سي، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".

وأكد أن "هناك إشارات، حتى من قادة دول محترمين، إنهم يقولون إن حربا سوف تندلع غدا"، وعقب على ذلك واصفا إياه بأنه "ذعر"، متسائلا: "كم سيكلف ذلك دولتنا؟".

 

وفيما رفض الرئيس الأوكراني ترديد مثل هذا الكلام، جزم بأن "زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد أكبر تهديد لأوكرانيا"، على حد تعبيره.

ومنذ أيام، وتحديدا الثلاثاء الماضي، أكد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل لها.

سبوتنيك

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