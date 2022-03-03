الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل نحو 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع.



وقال زيلينسكي، خلال خطاب موجه لشعبه، إن أوكرانيا تمكنت في أسبوع من إحباط خطط روسيا الموجهة ضدها.

اضافة اعلان



وأشار إلى تراجع معنويات الجنود الروس المشاركين في الهجمات، وقال: “أفسدنا الخطط التي أعدوها منذ سنوات”.



وتابع: “المزيد من المحتلين يفرون منا نحو منازلهم (..) هؤلاء ليسوا مقاتلي دولة، بل أطفال تائهون تم استغلالهم”.



وأشاد زيلينسكي بنزول المواطنين الأوكرانيين إلى الشوارع بأياد عارية لمواجهة القوات الروسية داخل أراضيهم.



ولفت إلى أن القوات الروسية مضطرة لانتشال جثث جنودها البالغة أعمارهم 19-20 عامًا بعشرات المروحيات.



وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





