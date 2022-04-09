السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

البدء بإزالة العوائق الحاجبة للرؤية على مثلث برقش جديتا

18 فعالية ثقافية وفنية واجتماعية بالعقبة في الأسبوع الرمضاني الاول

افتتاح معسكر الصحة والتغذية السليمة بالكورة

حوارية في الطيبة حول فضائل رمضان

عبيدات يفتتح مركز حرثا القرآني

الأمم المتحدة تدعو العراق لاستقبال النازحين من مخيم الهول بسوريا

انطلاق دورة تلاوة ومسابقة لحفظ القرآن الكريم بإربد

الزراعة تكشف حقيقة فيديوهات إتلاف الخضار

نتائج الوساطة العربية في أزمة أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

السبت، 09-04-2022 04:57 م

الرئيس الأوكراني يتراجع: مستعدون للمفاوضات مع روسيا

c8363cb0-6302599711645419264


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات مع روسيا، بعد توقفها إثر أحداث بوتشا .اضافة اعلان


وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في كييف: "نحن مستعدون للقتال والبحث بشكل مواز لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية"، وفق "فرانس برس".

وكان الرئيس الأوكراني قال في وقت سابق إنه من الصعب التفاوض مع روسيا بعد الفظائع التي اتهم الأخيرة بارتكابها في بلدة بوتشا قرب كييف.

ولم تتمكن المفاوضات التي أجريت في مدينة إسطنبول التركية في إحداث اختراق في مسار الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
420228233920192473895

الأمم المتحدة تدعو العراق لاستقبال النازحين من مخيم الهول بسوريا

541383Image1

انفجار في معمل حديد شمالي العراق

160-210652-77777_1624b25ac5892f_700x400

نتائج الوساطة العربية في أزمة أوكرانيا

medium_2022-03-07-3488963d7d

لبنان: أزمة رغيف على وقع انقطاع الطحين

000_1S06SH

مقتل جنديين في هجوم لـ"داعش" غربي العراق‎‎

thumbs_b_c_df5ba84f869f4817cb132fafedd6ace9

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

أخبار متعلقة
main_image6232342a7e80d

"خطة سلام" روسية أوكرانية تقضي بالتزام كييف بعدم الانضمام للناتو مقابل ضمانات أمنية

main_image623216d4c2517

زيلينسكي: لا يمكننا الانضمام للناتو

18-4

زيلينسكي: يجب أن نعترف أن كييف لن تنضم إلى الناتو

main_image622ceececffa5

أوكرانيا: مستعدون للتفاوض وليس للاستسلام

1243901_1637762743

قادة الاتحاد الأوروبي يهددون روسيا بعقوبات جديدة

168203Image1

بايدن: بوتين وراء التضخم في الولايات المتحدة