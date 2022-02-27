الرئيس الأوكراني يخاطب البيلاروسيين

الوكيل الإخباري-خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سكان بيلاروسيا وطالبهم بالضغط على سلطاتهم لاجبارها على التوقف عن مشاركة روسيا في عدوانها ضد أوكرانيا.

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وقال زيلينسكي خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد الموافق 27 شباط/ فبراير الجاري: "أتمنى بصدق أن تصبح بيلاروسيا طيبة وآمنة مثلما كان الجميع يرونها على هذا الشكل حتى الفترة الأخيرة. يا بيلاروسيين قوموا بالاختيار الصائب لانه أهم اختيار في حياتكم".

وأقر الرئيس الأوكراني بأن الليلة الماضية كانت صعبة في بلاده، مؤكدًا أن القوات الغازية تستهدف مواقع ومنشآت مدنية، بما في ذلك بالصواريخ.

اوكرانيا بالعربية

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