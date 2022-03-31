الرئيس الأوكراني يستدعي سفيرة بلاده بالمغرب

الوكيل الإخباري-وقع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مراسيم بشأن استدعاء سفراء أوكرانيين، لأنهم “يضيعون الوقت على الجبهة الدبلوماسية” في بلدان بعثتاهم الدبلوماسية على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وتابع الرئيس الأوكراني، ضمن بيان تلاه بالفيديو أمس الأربعاء: “وقعت اليوم مرسوما بشأن استدعاء سفيرة أوكرانيا بالمغرب، والسفير في جورجيا”.



واستطرد: “إن هناك من يعمل للدفاع عن الدولة، لكي تفوز أوكرانيا بمستقبلها. نحن نقدر عمل هؤلاء، وهناك من يضيعون الوقت لمجرد البقاء في مناصبهم”.





وزاد زيلينسكي بالقول: “مع كل الاحترام الواجب، لن تكون هناك أسلحة، ولن تكون هناك عقبات أمام الأنشطة التجارية الروسية، يرجى البحث عن وظيفة أخرى”.





هسبريس

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