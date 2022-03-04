الجمعة 04-03-2022
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الجمعة، 04-03-2022 11:55 ص

الرئيس الأوكراني ينجو من 3 محاولات اغتيال

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الوكيل الاخباري - نجا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من 3 محاولات لاغتياله الأسبوع الماضي، إذ احتل المرتبة الأولى على قوائم الاغتيال في وقت تشهد بلاده أزمة كبيرة عقب الغزو الروسي، بحسب ما ذكرت مجلة “تايمز” البريطانية اليوم الجمعة.

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وقالت المجلة إن “مجموعتين مختلفتين أرسلتا إلى كييف من أجل مهمة قتل الرئيس الأوكراني”.


وأضافت أنه هاتين المجموعتين “هما وحدة من القوات الخاصة الشيشانية ومرتزقة من مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين، لكن تم إحباط عملياتهما من قبل العناصر المناهضة لغزو موسكو داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)”.


 




 

 


 

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