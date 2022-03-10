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الخميس، 10-03-2022 08:26 ص

الرئيس الأوكراني: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم الأربعاء

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم أمس الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي (شمال) وإينيرهودار (جنوب) ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية.


وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمر عمليات الإجلاء الخميس مع فتح ثلاثة ممرات إنسانية أخرى أولها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام، وثانيها في فولنوفاكا (جنوب شرق) وثالثها في إيزيوم (شرق).


وتم إجلاء هؤلاء المدنيين بعدما توصلت موسكو وكييف الأربعاء إلى اتفاق على إقامة ممرات إنسانية، في خطوة أعطت المدنيين العالقين في المدن المحاصرة أملا بإمكانية خروجهم منها.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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