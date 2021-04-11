الأحد 11-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب سيراً على الأقدام

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 29

احتياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي يهوي بـ13 مليار دولار في عام

دودين : تحسن الوضع الوبائي هو العامل الحاسم في تخفيف الاجراءات

وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

دودين: نمضي مع الملك واثقين بالله متسلّحين بحبّ الوطن

رئيس الوزراء في اول ظهور رسمي بعد الوعكة الصحية - صورة

الرزاز: في مئويّة الدّولة نجدّد العهد والبيعة

لماذا اختلف لباس الملك في صرح الشهيد عن زيارة الاضرحة؟

الديوان الملكي ينشر فيديو للملك يظهر بجانبه الأمير حمزة

الأحد، 11-04-2021 03:43 م

مصرع 8 أشخاص

الرئيس الإندونيسي يوعز بتسريع عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر

ممم
منازل منهارة في جاوة إثر الزلزال


الوكيل الإخباري - تسبب زلزال قوي في جزيرة جاوة بإندونيسيا في مصرع 8 أشخاص، من بينهم امرأة تعرضت دراجتها لصخور متساقطة، كما ألحق الزلزال الذي لم يتسبب بموجة تسونامي أضرارا بأكثر من 1300 مبنى.

وأوعز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد "باستجابة فورية للطوارئ للبحث عن الضحايا والعثور عليهم تحت الأنقاض ومعالجة الجرحى".

اضافة اعلان

وأظهرت تقارير تلفزيونية مواطنين يركضون في حالة من الذعر من مراكز التسوق والمباني في عدة مدن في مقاطعة جاوة الشرقية.


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات، وقع قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة في الساعة الثانية بعد ظهر أمس السبت.
وكان مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترا جنوب بلدة سومبيربوكونغ في منطقة مالانغ بمقاطعة جاوة الشرقية، وعلى عمق 82 كيلومترا.


وتعد هذه ثاني كارثة مميتة تضرب إندونيسيا هذا الأسبوع، بعد أن تسبب إعصار سيروجا الإستوائي حيث أدى هطول أمطار غزيرة يوم الأحد إلى مصرع 174 شخصا على الأقل وفقدان 48 آخرين في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6072ee8c4c59b73a7d23cd50

وزير الدفاع الإيراني: الحرب ضدنا لم تقتصر على الاقتصاد

2222333344444

مشروع سد صيني ضخم يثير قلقا في الهند‎

صين

الصين تسلم كوريا الجنوبية 4 مطلوبين بعملية احتيال كبيرة

6072e5e44c59b7399514e77b

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

العمرة

السعودية تحدد الفئات الممنوعة من أداء العمرة في رمضان

6072c2bc4c59b7392d236ba5

مصر تعلن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطاري سوهاج

أخبار متعلقة
6071707f4236046de258ff64

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

606e9ba64c59b768ae6abc9f

زلزال يضرب سواحل تركيا الغربية

فلبين

زلزال بقوة 5.1 درجة في الفلبين

606b055f4c59b71ac9744c87

هزتان أرضيتان تضربان لوس أنجلوس

اعص

مصرع 91 شخصا جراء الإعصار الاستوائي في أندونيسيا

اندوووو

فاجعة صيادي أسماك إثر تصادم مركبين في اندونيسيا