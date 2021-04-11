الرئيس الإندونيسي يوعز بتسريع عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر

الوكيل الإخباري - تسبب زلزال قوي في جزيرة جاوة بإندونيسيا في مصرع 8 أشخاص، من بينهم امرأة تعرضت دراجتها لصخور متساقطة، كما ألحق الزلزال الذي لم يتسبب بموجة تسونامي أضرارا بأكثر من 1300 مبنى.



وأوعز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد "باستجابة فورية للطوارئ للبحث عن الضحايا والعثور عليهم تحت الأنقاض ومعالجة الجرحى".

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وأظهرت تقارير تلفزيونية مواطنين يركضون في حالة من الذعر من مراكز التسوق والمباني في عدة مدن في مقاطعة جاوة الشرقية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات، وقع قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة في الساعة الثانية بعد ظهر أمس السبت.

وكان مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترا جنوب بلدة سومبيربوكونغ في منطقة مالانغ بمقاطعة جاوة الشرقية، وعلى عمق 82 كيلومترا.



وتعد هذه ثاني كارثة مميتة تضرب إندونيسيا هذا الأسبوع، بعد أن تسبب إعصار سيروجا الإستوائي حيث أدى هطول أمطار غزيرة يوم الأحد إلى مصرع 174 شخصا على الأقل وفقدان 48 آخرين في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية.

المصدر: روسيا اليوم