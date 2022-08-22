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الإثنين، 22-08-2022 04:20 م

الرئيس الإيراني: اقتربنا من إنتاج طائرة ركاب محلية الصنع

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اقتربت من عتبة إنتاج طائرة ركاب إيرانية الصنع.

وفي في كلمة ألقاها بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في إيران، قال إبراهيم رئيسي: "لقد اقترب علماؤنا ونخبنا في وزارة الدفاع إلى عتبة بناء طائرة ركاب، ولا تفصلنا إلا خطوة واحدة، وطلبت منهم مواصلة هذا المسار بقوة حتى تحقيق النتيجة".

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وأشار إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في تحقيق شعار العام الجاري "الانتاج المعرفي وتوفير فرص العمل"، معتبرا أنها "فاعلة جدا".


وأضاف رئيسي: "إن الإنجازات القيمة للعلماء والنخب في الصناعات الدفاعية ليست فقط لبلدنا، بل هي تعطي الأمل وتصنع الاقتدار للعالم الإسلامي ومحبي الثورة الإسلامية، وتدخل اليأس في نفوس جبهة الكفر".


ورأى أن "النخب والعلماء المتحمسين والمبدعين في وزارة الدفاع من الأرصدة القيمة للبلاد"، متابعا: "إن نتاج عمل هؤلاء الأعزاء وإبداعاتهم هو الصناعة الدفاعية القائمة على المعرفة في البلاد، والتي لا يمكن إخفاء إنجازاتها من قبل أي جهة في الوقت الحاضر".

 

RT

 




 

 


 

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