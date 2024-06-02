الرئيس الإيراني الأسبق يسجل ترشحه لانتخابات الرئاسة الحالية

الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الرسمي في إيران، الأحد، إن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة.

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وتحدد موعد الانتخابات في 28 يونيو (حزيران). وتتلقى وزارة الداخلية طلبات المرشحين، في مهلة تمتد حتى الاثنين.



وتكون كل طلبات المرشحين في الانتخابات بإيران رهن مصادقة مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً. ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو، قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة بعد إجراء تدقيق بشأنهم.



ونجاد أستاذ جامعي وسياسي، تولى منصب عمدة بلدية طهران وفاز في الانتخابات الرئاسية، وأصبح الرئيس السادس لإيران عام 2005، بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني، ثم أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في 2009 وظل رئيساً لإيران حتى 2013.





الشرق الاوسط