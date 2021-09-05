الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

ميركل تدعو إلى إجراء حوار مع طالبان

روسيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع أوكرانيا

اختتام ورشة لاعتماد خطة عمل استراتيجية للأمن الغذائي

توضيح حول اعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لعموم المواطنين بالاردن

فلسطين: ننسق مع الأردن لمنع اقتحام الأقصى

حداد : شمول 10 محافظات بنشاطات مدارس المزارعين الحقلية

وفاة فتى غرقا في عمان

وزير التربية ينعى الطفلة لارين الحردان

الحكومة توافق على اجراء انتخابات الصحفيين

الأحد، 05-09-2021 08:12 م

الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان

6134e3464c59b71ec3398f0e


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتردد في مساعدة الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن فرنسا بإمكانها لعب دور في هذا الشأن.

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها رئيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد رئيسي أن طهران "لن تتردد في تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني، ونحن مستعدون للتعاون مع فرنسا من أجل تنمية هذا البلد وتقدمه"، لافتا إلى أن "الشعب اللبناني يعاني نتيجة العقوبات الاقتصادية، وفرنسا بإمكانها أن تلعب دورا بناء لرفع العقوبات عن لبنان".


وأضاف أن "مساعي إيران وفرنسا وحزب الله لتشكيل حكومة قوية في لبنان بإمكانها أن تصب في صالح هذا البلد".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ميركل تدعو إلى إجراء حوار مع طالبان

w

روسيا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع أوكرانيا

8201825123145747

الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا واحتجاز المنفذ

6134b9f84c59b770747b0a47

الرئيس الجزائري يستحدث مناصب جديدة لتعزيز الدبلوماسية الجزائرية

البحرين

البحرين ترسل مساعدات إلى أفغانستان

احمر

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل أفغانستان في زيارة تستمر 3 أيام

أخبار متعلقة
1-1442419

القضاء اللبناني يصدر مذكرة بحث بحق حاكم المصرف المركزي

1-1015844

اشتباكات في عكار العتيقة شمالي لبنان

612490494c59b77ae57e1856

بريطانيا تحتجز عددا قياسيا من المهاجرين الذين حاولوا التسلل إليها

_120201212_gettyimages-1234780943

الأزمة في لبنان: اتفاق على الإبقاء مؤقتا على دعم الوقود

لبنان

تظاهرات احتجاجية في لبنان رفضا لارتفاع أسعار المحروقات

8-41

إيران: تزويد لبنان بالوقود قرار سيادي