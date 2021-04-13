الرئيس الإيراني يطلب دعم روسيا للحفاظ على الاتفاق النووي

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، روسيا إلى مواصلة جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.



ورأى خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور طهران منذ الليلة الماضية، أنه ”يجب مواجهة الأحادية الأمريكية بتطوير التعاون الإقليمي“.



وأضاف روحاني ”طهران تقدر مواقف روسيا الداعمة للاتفاق النووي، وتؤكد ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق الدولي وإحيائه“.

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وقال الرئيس الإيراني ”اليوم توصلت الولايات المتحدة والعالم بأسره إلى استنتاج مفاده أن الضغط الأقصى قد فشل، وأن السبيل الوحيد لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هو رفع العقوبات“.



وتابع روحاني ”في الحقيقة نريد أن تعود الأجواء والعلاقات إلى التزامات واتفاقيات عام 2015، وأن تنفذ جميع الأطراف في الاتفاق وعودها“.

المصدر: إرم