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الإثنين، 23-05-2022 08:49 ص

الرئيس الإيراني يعلق على اغتيال شخصية من الحرس الثوري

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الوكيل الاخباري- علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر الحرس الثوري ممن شاركوا في مهام استشارية بسوريا.

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وقال الرئيس الإيراني: "أبارك وأعزي استشهاد العقيد صياد خدائي..من المؤكد أننا سوف نلاحق منفذي هذه الجريمة، وسوف تثبت المتابعات أن أيادي الاستكبار توجد خلف تنفيذها".

وأضاف إبراهيم رئيسي: "من خسر في الميدان أمام القوات التي تدافع عن أضرحة أهل البيت والعتبات المقدسة، يريدون إظهار يأسهم بهذه الطريقة".

وأكمل رئيسي: "أؤكد متابعة الموضوع من قبل الأجهزة الأمنية، والثأر من الجناة لدماء هذا الشهيد الزاكية قادم دون شك".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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