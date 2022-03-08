الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

اجراء أولى عمليات علاج " شريان أم الدم الأبهري " في البشير

أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي

توجيه من محافظ البنك المركزي إلى البنوك بشأن السيدات - وثيقة

أسواق الأسهم الأوروبية تنتعش وبورصة باريس ترتفع أكثر من 2 %

مواطن يناشد بالعثور على 3 من اولاده فقدوا منذ اسبوعين

الأردن يتعاون مع الإمارات في مجال التعلم الرقمي

أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

الفراية: لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود وثيقة ضبط الجلوة

مؤسسة ولي العهد: أولوية 2022 تعزيز العمل في المحافظات

الحكومة تُخصص 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من الماء

الثلاثاء، 08-03-2022 01:53 م

الرئيس الاوكراني : لم يعد يهمنا الانضمام للناتو

W8b9B-1-800x549


الوكيل الإخباري-بعد مناشدات عدة للغرب لاسيما لحلف شمال الأطلسي، من أجل فرض حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية، خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات مفاجئة، اليوم الثلاثاء، معلناً أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا، وفق تعبيره.

اضافة اعلان


كما حمل في فيديو بثه على حسابات الرئاسة على تليغرام، الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران، فيما توعد بمحاسبة المسؤولون عن قتل المدنيين أمام المحاكم الدولية.


كذلك اعتبر زيلينسكي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن الغرب لم يف بـ"وعوده" إلى بلاده، وفق قوله.


يشار إلى أن الرئيس الأوكراني دأب خلال الأيام السابقة التي ظهر فيها على التشديد على أهمية الدعم الخارجي لبلاده من أجل مواجهة الهجمات الروسية، داعيا إلى تكثيف المساعدات العسكرية.


كما طالب مرارا بفرض حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية، حاثاً حلف شمال الأطلسي على اتخاذ هذا القرار.


الناتو: لن ندخل صراعاً مع روسيا
إلا أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أوضح بدوره في تصريحات سابقة، أن هذا القرار قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.


وفيما شدد على أن الحلف مستعد للدفاع عن أي شبر من أراضي الدول الأعضاء فيه، أكد في الوقت عينه أن الناتو لم ولن يدخل في صراع أو حرب مع روسيا.


كما حذر من أن القتال قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة، لاسيما إذ عمد الأطلسي إلى فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_314a6d56a22dccb6a1789802aa6c9d2b

أوكرانيا تُعلن مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي

يقخىث-730x438-1-730x438

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس شمال غربي اليمن

1239016987

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى مليوني شخص

thumbs_b_c_1837bed507310822f3ed6389fbc9f183

الصحة العالمية: وثقنا 16 هجوما على المنشآت الصحية في أوكرانيا

تنزيل (1)

الصحة العالمية: نعمل على إيصال مزيد من المساعدات لأوكرانيا

FNTiX9CUcAEhUoe

استدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد

أخبار متعلقة
رئيس

الرئيس الأوكراني يوجه رسالة للغرب من القصر الرئاسي

e71117436ac9bb7b11eb46c8051d0e08

الرئيس الأوكراني: أطلب من كل يهود العالم عدم الصمت على مقتل المدنيين الأوكرانيين

main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

russian-tanks

حلف الناتو يعلن عن رفع مستوى تأهب قواته بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية

5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

62096a85154c6

الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف