الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

مسدس قتل بيلي ذا كيد.. كنز بـ 6 ملايين دولار

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي

الرئيس البرازيلي: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

وجود شخص تتحدث إليه يؤخر التدهور المعرفي

مصر تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

الجيش يعلن عن حاجته للتجنيد لحساب الكليات

تحذير من تطبيق حديث يحوّل الصور الشخصية إلى كارتونية

مقترح فرنسي بريطاني بإقامة منطقة آمنة في كابول

رئيس المجلس القضائي يعلن عن شواغر قضائية

الأحد، 29-08-2021 04:25 ص

الرئيس البرازيلي: لا بديل أمامي عن الفوز في الانتخابات سوى الموت أو السجن

612a89a34c59b73967487693


الوكيل الإخباري - قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه أمام ثلاثة خيارات هي الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الموت، أو السجن، وفق رويترز.

اضافة اعلان


وأضاف خلال اجتماع له: "أمامي ثلاثة خيارات لمستقبلي وهي أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر".

وقال في وقت لاحق أن الخيار الأول غير وارد... "لن يهددني أي شخص على وجه الأرض".


وجاءت تصريحات بولسونارو بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.


ويحلّ بولسونارو في المركز الثاني بعد الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في معظم استطلاعات الرأي. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
645x344--2017-1498131195074

ولادة فتاة أفغانية على متن رحلة إجلاء جوية على ارتفاع 10 آلاف متر فوق سطح الأرض

192228

إيران ترد على تلويح بايدن بخيارات أخرى للتعامل معها بشأن برنامجها النووي

612ac2e82090a

مقترح فرنسي بريطاني بإقامة منطقة آمنة في كابول

612aab374c59b71c8976cce3

إصابة عناصر من قوى الأمن اللبناني خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقي البلاد

612a8e0f2febc

بايدن يحذر من هجوم محتمل جدا على مطار كابول في الساعات المقبلة

612a9b27e1fdf

تظاهرات جديدة في فرنسا رفضا للشهادة الصحية

أخبار متعلقة
59

احتراق محمية طبيعية في البرازيل بسبب منطاد