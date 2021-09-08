الرئيس البرازيلي يشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ويعتبرها مهزلة

الوكيل الإخباري - شكك الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال أمام تجمّع لمئات الآلاف من أنصاره في ساو باولو أنه لا يمكنه "المشاركة في مهزلة".

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وجدد الرئيس اليميني المتطرف الذي تتوقع كافة استطلاعات الرأي هزيمته في اقتراع تشرين الأول/أكتوبر 2022 ضد الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الدعوة إلى تغيير نظام التصويت الإلكتروني الحالي زاعما أنه يؤدي إلى التزوير.



وقال بولسونارو "نريد انتخابات ديمقراطية نزيهة وفرز الأصوات علنا"، مضيفا "لا يمكنني المشاركة في مهزلة مثل التي يروج لها رئيس المحكمة العليا للانتخابات".



ويشدد بولسونارو على أن التصويت الإلكتروني المعمول به في البرازيل منذ عام 1996، يتيح التزوير وأنه كان ينبغي أن يفوز منذ الجولة الانتخابية الأولى عام 2018، لكنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه.



وجاءت هذه التصريحات في سياق يوم حاول فيه جاير بولسونارو حشد أنصاره في المدن البرازيلية الكبرى من أجل الحصول على الدعم في المواجهة التي يخوضها مع المحكمة العليا.



وفتحت المحكمة عدة تحقيقات مختلفة، لا سيما لنشره معلومات كاذبة.

وتحدى الرئيس المحكمة أمام أنصاره قائلا "أخبروا البلطجية أنني لن أُسجن".

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